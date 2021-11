Calcio, Morgana su aggressione arbitro: “Calcio è lealtà. Inammissibili episodi così”

Le parole del presidente del comitato siciliano della lega dilettanti

L'aggressione con una pistola a salve nei confronti di un arbitro nel match tra Virtus Avola e Ragusa valida per una sfida del campionato under 17 ha sconvolto l'opinione pubblica. Negli ultimi tempi sempre più spesso gli arbitri sono oggetto di critiche, minacce ed episodi che potrebbero ledere la propria immagine. L'episodio è stato condannato con grande prontezza, con la società di casa che ha ricevuto un ammenda di mille euro per quanto accaduto.

Sull'argomento è intervenuto il presidente del comitato siciliano della Lega Dilettanti Sandro Morgana che ha espresso tutto il proprio disprezzo per quanto accaduto, e sottolineando come il calcio sia divertimento e certi atteggiamenti non possono essere tollerati in alcuna categoria.