Bologna, tegola per Mihajlovic: ko in Nazionale e stop di 6 settimane per Skov Olsen. I dettagli

Tegola per Sinisa Mihajlovic.

Brutte notizie per il Bologna, costretto a fare i conti con lo stop di Andreas Skov Olsen. Il giocatore, impegnato ieri sera con la sua Nazionale in occasione della sfida contro l’Islanda, è stato vittima di un brutto infortunio durante uno scontro di gioco. Dopo essere entrato nella ripresa, il danese, sarebbe stato schiacciato da un avversario ricaduto su di lui a seguito di un contrasto su un palla in area.

“E’ andato a fare accertamenti in ospedale – ha affermato il ct Kasper Hjulmand – Non è stato bello vederlo così sofferente mentre usciva dal campo sulla barella. Adesso possiamo solo incrociare le dita sperando che non sia nulla di serio”.

L’esterno offensivo ha riportato una frattura della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane.