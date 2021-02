Benevento-Roma, Barba: “Non basta solo una buona prestazione. Classifica? Abbiamo un’obiettivo”

Le parole del difensore del Benevento, Federico Barba.

Nel prepartita del posticipo della ventritreesima giornata di Serie A, Benevento–Roma, il difensore della formazione campana, Federico Barba, ha parlato ai microfoni del format “Sky Sport” per presentare il match contro la formazione capitolina. Di Seguito le dichiarazioni dell’ex Chievo.

Stasera non basta una buona prestazione, vogliamo qualcosa in più per fare quello scatto che ci darebbe tanto anche sul piano della classifica