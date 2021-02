Bari, solo un pareggio con la Cavese: squadra in ritiro a tempo indeterminato

Bari in ritiro.

Pareggio indigesto per il Bari che, dopo il match contro la Cavese, sarà in ritiro fino a data da destinarsi. I galletti, dopo l’1-1 maturato in casa nel pomeriggio, restano infatti distanti ben 11 lunghezze dalla Ternana capolista – non riuscendo ad approfittare della frenata dei rossoverdi in casa del Palermo. Un risultato amaro per la compagine biancorossa che nel 2021, ha maturato appena due vittorie su cinque gare di campionato. A comunicare la decisione della dirigenza dopo il match contro la Cavese, è stato lo stesso ds del Bari Giancarlo Ramirone.

“Squadra in ritiro, inutile aggiungere altro. Un ritiro punitivo? Sarà sino a data da destinarsi. Ieri ho parlato tanto, oggi ho visto troppo poco. Andremo in ritiro a schiarirci le idee. Via il tecnico Auteri? L’unica novità è che andremo in ritiro”.