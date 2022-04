Serie C-Girone C, 36esima giornata: ko Avellino a Bari, Palermo solo al secondo posto

I risultati delle sfide andate in scena questo pomeriggio alle 17:30, validi per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C

Si apre con 5 match la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C. Il Messina batte il Taranto ed è aritmeticamente salvo con due giornate di anticipo, stesso obiettivo centrato anche dai pugliesi in virtù dei risultati maturati sugli altri campi. Termina 3-0, invece, il match tra Picerno e Fidelis Andria. Poker di Campobasso e Juve Stabia rispettivamente contro Vibonese e Paganese. Vince anche il Monterosi contro la Virtus Francavilla, che rimane così inchiodata al quinto posto in classifica. Alle 17:30 successo della capolista Bari, già promossa in Serie B, contro l'Avellino in piena lotta playoff. Ko casalingo della Turris contro il Potenza, deciso dalle reti di Romero e Guaita.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

74 BARI

63 PALERMO

61 AVELLINO

58 CATANAZARO

55 VIRTUS FRANCAVILLA

55 MONOPOLI

48 FOGGIA

47 MONTEROSI

47 JUVE STABIA

46 PICERNO

43 CAMPOBASSO

43 TURRIS

41 LATINA

39 MESSINA

37 TARANTO

35 POTENZA

29 FIDELIS ANDRIA

26 PAGANESE

21 VIBONESE

0 CATANIA