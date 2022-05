Playoff Serie C: accoppiamenti e tabellone secondo turno, in campo il 4 maggio

Accoppiamenti e tabellone del secondo turno preliminare dei playoff di Serie C: gare in programma il 4 maggio prossimo

Si è concluso ieri, domenica 1 maggio, il primo turno preliminare dei playoff ad eliminazione diretta. Secondo ed ultimo step della fase dei gironi, preludio al primo turno nazionale, in programma mercoledì 4 maggio. Regolamento identico anche per quanto concerne le sfide previste dopodomani, con la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella regular season che giocherà in casa la gara e disporrà di due risultati su tre per accedere al turno successivo al termine dei novanta minuti regolamentari. Di seguito gli accoppiamenti e tabellone completo del secondo turno preliminare dei playoff.