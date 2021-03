Real Madrid-Atalanta, Benzema: “In campo con fame e ambizione. Ritorno di CR7? Fatto tanto insieme, ma non sono il presidente”

L’Atalanta vola a Madrid per cercare l’impresa.

Appuntamento domani sera all’Estadio Alfredo Di Stefano, dove Real Madrid e Atalanta, si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un impregno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dall’attaccante dei Blancos, Karim Benzema.

“Dobbiamo approcciarci alla gara con ambizione e voglia di vincere. È una partita importante per tutti. Non sarà semplice, giocheremo contro un avversario valido. Abbiamo il vantaggio dell’andata, ma loro cercheranno di fare il meglio. Ma noi siamo preparati per affrontare la sfida. Se la squadra ci crede può arrivare in finale: noi stiamo bene e siamo vivi. Il calcio spagnolo è in difficoltà? No, non credo. Siamo tutti più o meno sullo stesso livello. Sappiamo che l’Atalanta è una squadra che gioca molto bene, ben organizzata come ogni squadra italiana. Ma noi cercheremo di far girare palla con qualità, sappiamo che dovremo affrontare una partita complicata. Vogliamo dimostrare a tutti di poter andare più avanti possibili”.

Stella condizioni di Hazard: “Non ha avuto molta fortuna da quando è arrivato, mi dispiace per lui. È un giocatore top che potrebbe aiutarci sul campo. Anche lui vorrebbe dimostrare qualcosa”.

Sui rumors relativi al possibile ritorno di Ronaldo: “Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni. Gioca in un’altra squadra. Io non sono il presidente né l’allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid”.

Sul rinnovo: “Gioco nel Real Madrid, riesco a sopportare la pressione. Ci alleniamo per far gol e vincere, chi gioca in attacco vuole sempre fare gol. Gli avversari però migliorano, non è semplice fare tanti gol. Il rinnovo? Io sono qui, ho la fortuna di giocare nella migliore squadra del mondo. Mi alleno per restare sempre al massimo”.