Atalanta-Lazio, Djimsiti: “Abbiamo tanto carattere, oggi si è visto. Il mio gol? Ecco cosa ci chiede Gasperini”

Vittoria meritata, affrontato un avversario forte e caparbio.

Queste le parole di Berat Djimsiti, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Il difensore nerazzurro ha detto la sua in merito al trionfo atalantino con il parziale di 3-2, in seguito ad una partita comunque combattuta e nella quale la formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha anche fallito un calcio di rigore con Zapata. Proprio l’ex centrale del Frosinone ha aperto le marcature al settimo minuto e ha aiutato al franchigia bergamasca a conquistare una vittoria che vale il passaggio alla seconda semifinale della competizione. Ecco l’analisi lucida e accorta proprio del giocatore classe ’93:“Il primo tempo molto equilibrato con tanti gol ma anche tanti errori. Oggi si è visto il carattere della squadra e se pensiamo a due anni fa certe gare non le avremmo vinte. Difensori con gol e assist? E’ quello che ci chiede Gasperini, di buttarci dentro in ogni occasione”.