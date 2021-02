Zenit, ritiro a Dubai con sorpresa: Will Smith raggiunge la squadra durante l’allenamento

Mattina ricca di sorprese per lo Zenit San Pietroburgo.

Lo Zenit prosegue il proprio ritiro negli Emirati Arabi iniziato il 15 gennaio scorso lontano dalla propria patria, per prepararsi ai prossimi impegni che attenderanno la squadra tra Coppa di Russia e campionato. Una meta dalle temperature sicuramente più calde rispetto al rigidissimo inverno di San Pietroburgo, che attira non solo squadre di calcio e sportivi, ma anche diversi Vip intenti a staccare la spina per qualche giorno in una città accogliente e moderna come Dubai.

A testimoniarlo è il particolare incontro fatto proprio qualche ore fa dallo Zenit San Pietroburgo che, mentre era immersa nella propria consueta sessione di allenamento, si è vista raggiungere dal noto attore americano Will Smith: in vacanza negli Emirati Arabi proprio in questi giorni. Immediata la reazione della squadra che ha provveduto ad immortalare il momento con uno scatto poi diffuso tramite social attraverso il canale Twitter ufficiale del club.