Tottenham, Pochettino confessa: “Compiuto un grande viaggio, prima o poi tornerò agli Spurs”

Mauricio Pochettino spera di poter ritornare al Tottenham.

L’ex tecnico degli Spurs al momento senza una squadra da guidare, ai microfoni di BT Sports, ha ricordato il periodo trascorso in quel di Londra e confessato un particolare desiderio futuro.

“Ho compiuto un viaggio incredibile in quella società, che però è finito come nessuno avrebbe voluto. Sono però sicuro, dentro di me, che prima o poi le nostre strade torneranno ad incrociarsi. Il mio sogno è quello di poter tornare per terminare quello che abbiamo iniziato. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria di Premier League e Champions, ma ci siamo fermati sul più bello. Prima di morire voglio tornare ad allenare il Tottenham, perché mi piacerebbe vincere anche solo un titolo anche per ringraziare la tifoseria che vorrei ripagare per tutti gli sforzi e l’appoggio che mi hanno dimostrato negli anni”.