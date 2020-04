Rooney: “L’attacco del Liverpool mi ricorda la Roma di Totti. Io bomber? Vi dico chi prenderà la mia eredità”

La parola a Wayne Rooney.

Il capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale inglese e del Manchester United, attualmente sia giocatore che allenatore del Derby County in Football League Championship, si è concesso per un’intervista al Sunday Times, esprimendosi in merito a diverse tematiche, partendo dal gioco della Roma di qualche anno fa, elogiando inoltre il Liverpool: “Il modo di attaccare del Liverpool di Jurgen Klopp, con il trio Salah-Firmino-Mané, mi ricorda quello che utilizzava la Roma con Totti, con lui da 10 e due esterni veloci che attaccavano l’area- spiega il capitano dei rams- mi duole dirlo, ma il Liverpool ha la miglior linea d’attacco al mondo al momento“.

Tante le reti realizzate in carriera e i record battuti, eppure l’esperto fantasista classe ’85 non si sente un goleador a tutti gli effetti: “questo forse vi sorprendera’, ma io non sono un goleador naturale. Non sono mai stato un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy. Detengo il record di gol con Manchester United e Inghilterra, e ne sono fiero. Come lo sono diventato? Col tempo. Ho giocato nello United per 13 anni, con l’Inghilterra per 15. Ho avuto il tempo di battere questi record e a dire il vero avrei anche potuto segnare di più”.

Infine Rooney rivela chi sarà il suo erede, ovvero la punta del Tottenham Harry Kane: “Sara’ lui a prendere la mia eredita’ e sara’ un momento di grande orgoglio per me”, assicura. Il record di gol allo United potrebbe durare di piu’, invece, “semplicemente perche’ i calciatori non rimangono nei club come accadeva prima”.