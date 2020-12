Premier League, Manchester United-Manchester City 0-0: pareggio e zero reti all'”Old Trafford”

Termina con un pareggio a reti bianche il derby di Manchester.

0 gol e poche emozioni nella sfida di questa sera tra Manchester United e Manchester City, andata in scena all’Old Trafford. Risultato che costringe le due compagini a dividere la posta in palio al termine di un match con pochi sussulti. Mahrez vicino al gol risolutivo durante il primo tempo, ma risultato poco cinico sotto porta. Pareggio deludente per entrambe le compagini, rimaste inchiodate rispettivamente all’8° e al 9° posto in classifica a 4 e 5 lunghezze di distanza da Tottenham e Liverpool, attualmente in vetta.