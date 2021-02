Manchester Utd, Rashford: “Per giocare qui serve forza mentale. Solskjaer? Trasmette positività”

Marcus Rashford pedina fondamentale del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Il giovane attaccante inglese in forza ai Red Devils nel corso dell’attuale stagione ha già messo a segno ben 16 reti e fornito qualcosa come 9 assist. Il suo apporto alla causa è stato determinante e lo sarà anche in futuro, come conferma lo stesso calciatore britannico durante l’intervista concessa a Goal.

“Non puoi giocare nel Manchester United se non possiedi forza mentale. Se non riesci a sostenere la pressione, non puoi esibirti in un club così importante. Abbiamo dimostrato in più occasioni di potercela fare, si tratta soltanto di avere continuità. Quest’anno è stato migliore e possiamo ancora fare meglio con un grande finale di stagione. Tutto inizia dalla mentalità vincente di alcuni singoli che la trasmettono al gruppo: qualunque cosa serva per vincere, la squadra e lo staff sono disposti a farla. Questo deve essere parte di noi anche in futuro se vogliamo raggiungere il successo. Solskjaer? Come allenatore trasmette tanta positività. Penso che sia molto d’aiuto avere un tecnico che da giocatore faceva l’attaccante. Sono ottimi gli incoraggiamenti che ci dà per provare ad esprimerci nel modo giusto. Finché lavoriamo duro, lui è felice qui con noi”.