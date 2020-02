Manchester Utd, Raiola frena Solskjaer: “È stato offensivo, su un possibile futuro in Italia di Pogba…”

Mino Raiola commenta a distanza le frasi di Ole Gunnar Solskjaer.

Il manager del Manchester United, vittorioso per 1-0 in casa del Chelsea, nei giorni scorsi aveva polemizzato contro il noto agente in merito ad alcune rivelazioni dello stesso concernenti il suo assistito Paul Pogba.

“Il risultato per lo United è stato buono, quindi probabilmente dovrei parlare più spesso. Parlando seriamente, ho pensato che Solskjaer fosse fuori contesto. Ha preso parti delle miei frasi di un’intervista ed è stato un po’ offensivo pensando che io stessi offrendo Pogba ad altri club senza il permesso. Se leggete l’intera intervista, vedrete che mi è stato chiesto se a Paul piacesse l’Italia. Io ho detto che l’Italia è la sua seconda casa, ma ora non è questo il caso visto che lui è concentrato sul Manchester United e sta cercando di tornare in squadra il più velocemente possibile, oltre che di fare un grande finale di stagione. Io non ho mai detto che è mio, ma questo non significa che se interpellato io non possa rispondere. La domanda era ‘gli piacerebbe l’Italia?’, cosa che non ha a che fare con l’essere un giocatore dello United. E poi dire che sei un giocatore dello United, vuol dire che sei di proprietà del club? Ripeto, mi è stato chiesto se gli piace l’Italia e io ho risposto come Mino Raiola. Non ero autorizzato a farlo? Non sono autorizzato a parlare dei giocatori che rappresento solo perché sono di proprietà del Manchester United, della Juventus, del Barcellona o di qualsiasi altro club del mondo? Sarebbe una cosa strana da dire a un giornalista, visto che l’unico argomento di discussione è se un giocatore parte o non parte. Solskjaer ha detto che è di proprietà dello United, come se qualcuno non potesse avere un’opinione su un giocatore. Ed è questo che io ho vissuto come un’offesa. Per me è uno strano modo di discutere perché ripeto, non stavo parlando di Pogba in relazione al futuro in Italia. Mi è stato semplicemente chiesto da un giornalista italiano se a Pogba piace l’Italia. Questo è tutto”.