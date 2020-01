Manchester United-Manchester City, Guardiola: “Non allenerò mai i Reds. Le parole di Solskjær? Vi dico cosa penso”

Tutto pronto per il derby tra Manchester City e Manchester United, in programma stasera alle ore 21:00.

Mancano circa cinque ore al fischio d’inizio della gara valevole per la semifinale di Coppa di Lega inglese e gli animi cominciano già a scaldarsi. Il tecnico dei citizens, Pep Guardiola, ha presentato la gara di questa sera contro i Reds, togliendo qualsiasi dubbio su un suo possibile approdo nella panchina degli acerrimi nemici: “Dopo aver allenato il City non allenerò mai lo United. così come non allenerei mai il Real avendo guidato il Barcellona. Non accadrà. Se non avrò offerte, sarò alle Maldive. Anzi, forse non alle Maldive perché lì non ci sono campi da golf”. Il noto giornale del Regno Unito Daily Mail ha infatti ricordato quando nel lontano 2012 Sir Alex Ferguson, storico coach dello United, incontrò a cena a New York proprio Guardiola per offrirgli di sostituirlo per guidare la compagine rossobianca, che avrebbe lasciato poco tempo dopo.

Infine arriva il botta e risposta con l’attuale tecnico dei rivali, Ole Gunnar Solskjær, che aveva, nel post match della gara d’andata di Premier League, incolpato i citizens di aver commesso diversi falli per spezzare il gioco dei suoi. Non è mancato, dopo mesi di distanza, il commento di Guardiola: “Non ho mai avuto un incontro in cui ho parlato con i miei giocatori di falli tattici. A volte succede perché sei in ritardo e perché gli avversari sono così veloci nella transizione che ti ritrovi a fare fallo. Ma se la gente dice che la nostra eredità è “sporcizia tattica”, allora è un problema loro, non nostro“.

