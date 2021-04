Chelsea, messaggi antisemiti via social: il club bandisce un tifoso per 10 anni

Bandito dalle strutture del Chelsea per 10 anni.

Non potrà assistere né accedere in nessuna delle strutture del Chelsea, un tifoso dei Blues: ritenuto colpevole di aver pubblicato messaggi di natura antisemita, via social. A darne notizia è la stessa società inglese, che prende una posizione forte in merito alla vicenda, comunicando la propria decisione tramite una nota ufficiale apparsa attraverso i propri canali ufficiali.

“A seguito della conclusione del procedimento giudiziario a febbraio, il club ha condotto le sue indagini sulla questione e ha preso la decisione di bandire l’individuo dal Chelsea FC per un periodo di 10 anni. Tutti al Chelsea sono orgogliosi di far parte di un club diversificato. I nostri giocatori, lo staff, i tifosi provengono da una vasta gamma di background, inclusa la comunità ebraica, e vogliamo garantire che tutti si sentano al sicuro, apprezzati e inclusi. Non tollereremo alcun comportamento da parte dei sostenitori che minacci tale obiettivo”.