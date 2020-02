Chelsea, l’accusa di Rudiger: “Il razzismo ha vinto, chi fa questi cori è un poveraccio”

Il razzismo è una piaga che sta piegando il mondo dello sport e non solo.

Negli stadi di tutta Europa da qualche tempo ormai c’è la consuetudine di prendere di mira i calciatori di colore con cori e insulti più che deplorevoli. Uno dei giocatori attaccati nell’ultimo periodo è stato il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger. Il centrale tedesco è stato attaccato pesantemente durante il derby di Londra contro il Tottenham, come da lui stesso confermato attraverso un’intervista rilasciata a Sky Deutschland.

“È triste. Chi fa questi cori è un poveraccio. È un segno che ha dei seri problemi. Alla fine della giornata però sono l’unico che deve ingoiare ciò. Abbiamo vinto, ok, ma mi rendo conto che sarà sempre così. Per me, in questo caso, il razzismo ha vinto”.