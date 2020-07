Chelsea, Gary Neville su Jorginho: “Lampard lo sta facendo fuori, è stato chiaro fin da subito”

Frank Lampard accantona Jorginho.

Dalla ripresa della Premier League il tecnico inglese ha concesso solo qualche minuto al centrocampista azzurro e di conseguenza il suo addio ai Blues sembra sempre più vicino. Sul futuro del regista ex Napoli si è espresso anche Gary Neville che, ai microfoni di Sky Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Lampard lo sta facendo fuori. Penso che sia stato chiaro dal momento in cui è arrivato Frank Lampard che vuole costruire una squadra giovane e affamata. Frank Lampard ha un piano chiaro. Quando pensi a Pep Guardiola e Jurgen Klopp negli ultimi anni, non si discostano dal piano per nessun giocatore. È stata una semplice scelta tecnica. Gilmour aveva giocato bene contro il Liverpool e l’Everton, ma da questa scelta non ci sono indicazioni sul futuro di Jorginho e di nessun altro giocatore”.