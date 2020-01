Chelsea-Burnley, Lampard: “Giroud? La trattativa è aperta, nelle prossime ore prenderemo una decisione”

Franck Lampard apre alla cessione di Olivier Giroud.

Il tecnico del Chelsea ha confermato il possibile addio dell’attaccante francese che nelle ultime settimane è stato affiancato all’Inter di Conte che gli avrebbe offerto un contratto di due anni e mezzo. Il manager dei Blues, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Burnley, ha ammesso che il centravanti transalpino potrebbe lasciare Stamford Bridge.

“Se tutte le parti sono d’accordo decideremo se potrà lasciare il club, nessuna decisione è stata presa per ora. La sua partenza però potrebbe non dipendere dall’arrivo di un altro giocatore. Stiamo cercando qualcuno che rinforzi l’attacco perché ultimamente ci siamo trovati un po’ con la coperta corta. Ma al momento non abbiamo parlato apertamente di Dembele o di altri”.

