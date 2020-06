Calciomercato Chelsea, ufficiale l’arrivo di Werner: “E’ un orgoglio per me”. Cifre e dettagli

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea.

I Blues, infatti, pochi istanti fa, hanno reso noto l’acquisto dal Lipsia del giovane talento classe 1996, battendo così la concorrenza di Liverpool e Manchester United, oltre che dell’Inter. L’attaccante originario di Stoccarda, dunque, approderà alla corte di Frank Lampard nel mese di luglio, al termine della stagione corrente di Bundesliga. Per assicurarsi le prestazioni del centravanti tedesco, la società inglese ha versato nelle casse del Lipsia l’intera clausola rescissoria che ammonta a 55 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un contratto fino al 2025 di circa 200 mila euro.

“Sono felice di aver firmato per il Chelsea, è un orgoglio per me entrare a far parte di questo grande club – ha dichiarato Werner ai microfoni del sito di riferimento del Chelsea -. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia e i tifosi per i quattro anni fantastici. Sarà per sempre nel mio cuore. Ora non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione per aggregarmi ai miei nuovi compagni di squadra, al mio nuovo allenatore e ovviamente conoscere i tifosi del Chelsea. Davanti a noi abbiamo un grande futuro di successi insieme”, sono state le sue parole.