Arsenal-Wolverhampton, Raul Jimenez perde i sensi in campo: operato nella notte per una frattura al cranio

Ore di paura per Raul Jimenez.

Attimi di terrore in Premier League durante la partita tra Arsenal-Wolverhampton, quando Raul Jimenez, dopo uno scontro di testa con David Luiz, è rimasto a terra, perdendo i sensi. Immediati i soccorsi dei medici a bordo campo che hanno trasportato il giocatore fuori in barella per trasferirlo successivamente in ospedale per accertamenti. Lo scontro col difensore dell’Arsenal ha causato al messicano, rimasto a terra per una decina di minuti privo di sensi, una frattura al cranio. A darne notizia è stato lo stesso Wolverhampton tramite una nota ufficiale. Jimenez è stato operato già questa notte e adesso dovrà osservare un periodo di riposo prima di tornare in campo.

“Raul sta bene in seguito all’operazione della scorsa notte. Lo ha raggiunto la sua compagna Daniela e adesso si sta riposando. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal e i paramedici dell’ospedale e i chirurghi che sono stati d’aiuto. Il club chiede che venga rispettato un periodo di privacy per il giocatore, prima che vengano diffusi ulteriori aggiornamenti”.