Porto, Casillas incorona Conceiçao: “Il suo arrivo ha fatto la differenza, ha portato energia”

Iker Casillas tesse le lodi di Sergio Conceiçao.

L’ex estremo difensore di Real Madrid e Porto, ai microfoni di Porto TV, ha rivolto un particolare plauso all’attuale tecnico dei lusitani che a sua detta ha senza dubbio dato una spinta particolare.

“La sua mano è stata importante per tutti noi perché ha portato quell’energia di cui il club aveva bisogno, non so se in termini di calcio o per il club in generale. Quando è arrivato in conferenze stampa ha anche mostrato il suo carattere e questo ci ha infettato, è stato decisivo per noi per conquistare il campionato”.

