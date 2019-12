MLS, Beckham ha scelto il tecnico della sua Inter Miami: è Diego Alonso. I dettagli

Diego Alonso è il primo tecnico dell’Inter Miami.

La nuova società, con a capo David Beckham, esordirà il 14 marzo 2020 in MLS contro i L.A. Galaxy. Le prime gare casalinghe si giocheranno nello stadio di Fort Lauderdale, in attesa che il “Lockhart Stadium” di Miami. I colori sociali saranno il rosa e il nero, mentre il simbolo l’Airone. A fianco dell’inglese, ai vertici della società, ci sono gli l’imprenditore giapponese Masayoshi Son e gli statunitensi Jorge Mas e Marcelo Claure.

Il progetto della società rosanero sta piano piano prendendo forma e l’organico si va completando. Quest’oggi, il club americano, ha annunciato il nome dell’allenatore: Diego Alonso. Il giovane tecnico uruguaiano (44 anni) è un ex attaccante che ha militato in Europa con le maglie di Valencia, Atletico Madrid e Malaga. Inoltre, egli è l’unico giocatore – insieme a Sebastian Giovinco e Ricardo Oliveira – a essere andato in rete in gare di Champions League di tre confederazioni diverse: europea, asiatica e sudamericana. La sua carriera in panchina ha avuto inizio nel 2011. La sua ultima esperienza, nella scorsa stagione, è stata in Uruguay alla guida del Monterrey. L’avventura all’Inter Miami potrebbe rivelarsi però un ottimo trampolino di lancio per il tecnico.

MLS, Beckham e il sogno Inter Miami: da Modric a Cavani, ecco la lista dei desideri di David. E il rosanero…