Psg, Leonardo sul futuro di Icardi: “Mauro in crisi? Ha segnato 17 reti in 22 partite. Il riscatto? Vi dico cosa penso”

17 reti in 22 gare giocate, questi i numeri di Mauro Icardi.

L’attaccante del Paris-Saint Germain, a secco da tre partite, ha avuto fin da subito un grande impatto con il club parigino, dimenticando i mesi difficili dopo il complicato addio all’Inter. Al termine della sfida di Coppa di Francia vinta per 1-0 contro il Lorient, il direttore sportivo Leonardo si è espresso in merito proprio al riscatto della punta argentina di proprietà dei nerazzurri:

“Sento palare di problemi, di crisi, ma per favore…Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite alla sua prima stagione non può essere criticato. Il riscatto? C’è tempo. L’opzione è scritta, esiste, ma aspettiamo il momento giusto. La finestra di mercato è aperta ma bisogna restare concentrati sul campo”.

