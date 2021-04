Ligue 1, riprende un compagno nudo: Saliba squalificato per un mese dalla Federazione Francese

Squalifica di un mese per William Saliba.

Non potrà allenarsi con la selezione francese fino al 26 maggio, il difensore del Nizza – in prestito all’Arsenal, William Saliba. A stabilirlo è la Federazione transalpina per un episodio risalente a dicembre 2017.

Saliba ha infatti diffuso un video del nudo e di atti osceni del compagno del compagno di squadra ai tempi dell’Under 17, Ulrick Eneme Ella, squalificato invece per tre mesi. Uno stop deciso dopo aver ascoltato la testimonianza dei due giocatori, e che potrebbe costare a Saliba gli Europei Under 21. Il torneo, infatti, riprenderà il 31 maggio ma la preparazione partirà diversi giorni prima.