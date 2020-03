Emergenza Coronavirus, si ferma anche la Ligue 1: rinviata Strasburgo-PSG. I dettagli

Si ferma anche la Ligue 1.

In Francia, come in Italia, il bilancio dell’emergenza Coronavirus è tragico: 613 casi confermati, con un aumento di 190 unità rispetto a ieri. I morti, invece, sono 9, due in più di ieri. Scuole chiuse e misure restrittive per evitare la diffusione dei contagi, adesso anche nel mondo sportivo. Il match Strasburgo-PSG, in programma domani alle 17.30 allo Stadio della Meinau, è stato infatti rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla Prefettura del Basso-Reno.

Inter, Zhang: “Coronavirus? Dobbiamo imparare dalla Cina. Il mio messaggio a Dal Pino…”