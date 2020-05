Siviglia, Vazquez e compagni violano il protocollo. La difesa dell’AFE: “Caso isolato, hanno diritto di sbagliare”

Il protocollo sanitario della Liga ha già causato i primi problemi.

I giocatori spagnoli, in vista della ripresa del campionato, avrebbero dovuto trascorrere le loro giornate in isolamento domiciliare. Un provvedimento non rispettato da alcuni giocatori del Siviglia. Franco Vazquez, Ever Banega, Lucas Ocampos e Frenkie De Jong, infatti, hanno violato la quarantena organizzando un pranzo con le rispettive famiglie qualche giorno fa. Le ore passate in serenità nella villa di uno dei giocatori sono state anche immortalate e documentate sui social, con degli scatti che non lasciano dubbi.

FOTO Siviglia: Franco Vazquez, Banega e Ocampos violano quarantena. Club pensa a sanzioni

I quattro calciatori si sono prontamente scusati a seguito dell’accaduto. “Riconosco che è stato un errore, ci scusiamo con tutti: compagni, tecnici e club. Abbiamo imparato la lezione, non si ripeterà più”, ha scritto l’ex Palermo Franco Vazquez. Le scuse, tuttavia, forse non basteranno ad evitare una sanzione al gruppo di trasgressori.

Intanto, però, l’AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), attraverso il segretario generale Diego Rivas, ha difeso il gruppo di giocatori del Siviglia: “Tutto il mondo ha il diritto di sbagliare, i quattro hanno già chiesto scusa. È vero che esistono un protocollo e delle misure di sicurezza da seguire, non solo in allenamento, ma questo è stato un caso isolato e i calciatori sono stati i primi a rettificare”, queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SER Catalunya.

Siviglia, il mea culpa di Ocampos: “Danneggiata l’immagine del club, abbiamo commesso un errore”