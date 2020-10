Real Madrid, Zidane: “Allenare i blancos una grande responsabilità. Mbappé e Haaland? Ho la mia idea”

Il Real Madrid si proietta alla sfida di campionato casalinga contro il Cadiz.

I blancos al momento comandano la classifica della Liga con 10 punti all’attivo dopo quattro gare disputate, il Barcellona insegue con 7 punti conquistati però in tre gare. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha glissato la domanda in merito a due potenziali futuri acquisti quali Mbappè e Haaland.

“Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al Real Madrid. Mi godrò questo incarico fino all’ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una grande responsabilità. Kylian Mbappé ed Erling Haaland? Ci sono sempre tanti rumors, Mbappé è un calciatore del PSG e il mercato estivo è finito. La rosa del Real, quella attuale, lotterà per tutti i titoli”.