Dugarry shock: “Messi un ragazzino basso e mezzo autistico, Griezmann non può avere paura di lui”

“Antoine Griezmann, se volesse, potrebbe mangiarsi Messi”.

Parola di Christophe Dugarry. L’ex attaccante della Nazionale francese, con un passato anche nel Milan nella stagione 1996/97, intervenuto ai microfoni di ‘RMC’, ha commentato la difficile convivenza tra la ‘Pulga’ argentina e il numero 17 del Barcellona, rendendosi protagonista di una dichiarazione tanto scioccante quanto sconvolgente e fuori luogo: “Di cosa dovrebbe avere paura Antoine Griezmann, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema con Messi, può mangiarselo”.

Il francese non ha risparmiato neanche l’allenatore Quique Setien: “È un brav’uomo, ma non è un grande tecnico. Non credo che abbia qualcosa contro Griezmann, è semplicemente un incompetente”. Parole forti e inaspettate quelle pronunciate da Dugarry ai danni del capitano del Barcellona, che hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando la rabbia e il disappunto di molti addetti ai lavori e non solo.

Qualche ora dopo, infatti, lo stesso Dugarry, che in maglia blaugrana – nella stagione 1997/1998 – ha collezionato soltanto 13 presenze in sei mesi, prima di tornare in patria al Marsiglia, ha provato a limitare i danni scrivendo un messaggio di pubbliche scuse sui propri profili social: “Sono sinceramente dispiaciuto per le parole, molto pesanti, da me usate su Lionel Messi. Non volevo assolutamente offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso”, si legge.