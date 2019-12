Barcellona-Real Madrid, Zidane: “Non pensiamo ai problemi fuori dal campo. Loro hanno Messi, ma noi daremo il massimo”

Tutto pronto per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. In programma domani sera alle 20:00.

A presentare il leggendario match del campionato spagnolo è stato uno che ne ha vissuti diversi: il tecnico dei blancos Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la formazione guidata da Ernesto Valverde, reduce dal pareggio nella giornata di sabato, fuori casa, contro la Real Sociedad. Di seguito le parole dell’ex stella francese. “Penso che arriviamo a questa partita bene, stiamo giocando un buon calcio da un po’ di tempo. Siamo nello stesso hotel, ma non giudico questo fatto come se fosse una brutta cosa, le regole sono regole: ci hanno detto che dall’hotel usciremo insieme e così faremo, non ci sono altre cose da spiegare, l’importante è giocare. Metteremo in campo tutta la nostra energia, non pensiamo al fatto che possano esserci sospensioni, pensiamo solo a giocare la partita. Si parla tanto delle cose che possono accadere, ma i tifosi non vogliono altro che guardarsi un match di calcio, tutto qui“.

Una partita molto sentita da entrambe le compagini che, prime in Liga a pari punti, come sempre cercheranno di dare il massimo fino alla fine, senza risparmiarsi per puntare al vertice: “Non sono per niente preoccupato, anzi sono felice che ci sia questa sfida. Un calciatore vive per queste partite, ricordo quando l’affrontavo da giocatore. Le lamentele da parte del Barcellona verso l’arbitro? Non mi disturba come cosa e nemmeno ci credo che succederà, tutti comunque possono esprimere liberamente la propria opinione a riguardo. Servirà la miglior versione di noi stessi, loro hanno Messi che sicuramente è arma importante, ma anche noi abbiamo le nostre carte da giocare” – ha concluso Zidane.