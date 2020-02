Barcellona, Bartomeu non ci sta: “Nessuno ha mai voluto sceditare giocatori o dipendenti. Ci difenderemo…”

Josep Maria Bartomeu non ci sta.

Il presidente del Barcellona risponde sul caso I3 Ventures, inchiesta portata avanti dall’emittente Cadena Ser che ha accusato i blaugrana di aver usato proprio l’agenzia I3 Ventures per screditare dirigenti e calciatori. Il numero uno spagnolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, durante la consegna del Premio Vazquez Montalban: “Voglio chiarire ai nostri partner che nessuno ha mai assunto società per screditare giocatori, ex giocatori, dirigenti, presidenti ed ex presidenti. È falso e ci difenderemo nelle sedi opportune. Abbiamo assunto I3Ventures nel 2017 e stamattina abbiamo risolto il contratto perché abbiamo avuto la conferma che sia collegata a un’altra società. Se mi chiedete se abbiamo cercato di preservare la nostra immagine attraverso servizi di social media, la risposta è sì. Ma non abbiamo screditato nessuno“.

Nella giornata di oggi, Cadena Ser ha rilanciato le proprie accuse, attraverso un dossier di 36 pagine che, secondo la nota stazione radio privata, darebbe seguito a quanto dato sui blaugrana.

