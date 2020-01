Barcellona-Atletico Madrid, Correa: “Lavoro sempre per migliorare e fare bene. Come si ferma Messi? Ecco il mio consiglio”

Tutto pronto per la gara tra Barcellona e Atletico Madrid valevole per le Semifinali di Supercoppa Di Spagna.

A presentare la sfida, in programma questa sera alle 20:00 allo stadio Camp Nou, è stato Angel Correa, attaccante dei concholeros, intervenuto all’agenzia di stampa EFE, in merito alla situazione della compagine guidata da Diego Simeone e sulla propria condizione fisica: “Se sto vivendo il mio momento migliore all’Atletico? Non so se sia il mio momento migliore, perché lavoro sempre per migliorare e continuare a giocare. Simeone insiste sulla fase difensiva con me e devo ammette che quando mi ha messo a giocare sulla fascia ho sofferto un po’. Ora mi sono abituato ma all’inizio è stato strano: devo comunque molto a Simeone, mi stanno aiutando a crescere. Il Milan? Quel che è successo è ormai il passato, ora voglio fare bene per la squadra e per finire una grande stagione”.

Infine anche un pensiero sui blaugrana, primi in classifica a pari punti con il Real Madrid, e sulla stella Lionel Messi “Il Barcellona si ferma rimanendo concentrati per 90 minuti e senza sciupare le occasioni. Come si ferma Messi? A questa domanda non c’è risposta. In Nazionale è sempre molto calmo, non è solo il miglior calciatore al mondo ma anche una grande persona. Dà sempre consigli ai più giovani”.

