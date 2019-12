Atletico Madrid, Morata: “Qui mi sento a casa, mi sono ambientato bene. Classifica? Non la guardo”

Alvaro Morata orgoglioso di aver scelto l’Atletico Madrid.

L’attaccante spagnolo ha ricevuto recentemente il premio “Jugador Cinco Estrellas” valido per il mese di novembre. Le dichiarazioni del centravanti iberico ex Juventus e Real Madrid che ha parlato della sua carriera e svelato i motivi che lo hanno spinto a scegliere i colchoneros. Le parole di Morata rilasciate nel corso di un’intervista per il quotidiano spagnolo As.

“All’Atletico Madrid mi sento a casa, al momento non conta la classifica e dove sono quindi posizionate le squadre, perché quello che conta è come si arriva nel mese di giugno. Mi sento felice in questa squadra, solitamente i nuovi cicli, i nuovi percorsi da affrontare nel calcio sono difficili da affrontare, eppure ritengo che il mio adattamento sia avvenuto in maniera piuttosto rapida. Speriamo che per noi sia una stagione importante”.