Atletico Madrid, Morata: “Allenamenti? Senza i compagni non è lo stesso. Dobbiamo accettare le regole”

La Liga si prepara a ripartire?

Alvaro Morata, come molti altri calciatori della massima serie spagnola, nella giornata odierna ha, come indicato dal protocollo, effettuato i test di valutazione per il Coronavirus, in vista dei primi allenamenti. La punta dell’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da As, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla voglia i tornare in campo: “Senza i miei compagni non è lo stesso, non è lo stesso allenarsi da solo, ma solo alzarsi e venire cinque minuti qui è speciale. Mi è mancato tutto. Noi vogliamo allenarci, sia individualmente che in gruppo. Dobbiamo accettare le regole e fare di tutto affinché ci siano meno rischi possibili”.

