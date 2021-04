Dramma in Inghilterra: calciatore dello Yeovil Town trovato impiccato in albergo

Tragedia in Inghilterra.

Calcio inglese a lutto dopo la scomparsa del difensore dello Yeovil Town, Lee Collins. Il giocatore, infatti, è stato trovato impiccato nella sua stanza d’albergo lo scorso 31 marzo. Collins era capitano della squadra di quinta serie inglese e aveva 32 anni.

La polizia ha subito aperto un’indagine: “Lee non ha partecipato all’allenamento del 31 marzo. Sono stati fatti dei controlli presso l’hotel in cui alloggiava con la squadra ed è stato trovato nella sua stanza impiccato. Il medico legale ha deciso che sarà necessario ottenere ulteriori informazioni e rapporti in merito alle circostanze della morte di Lee”.