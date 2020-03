Coronavirus, giocatore dell’Hertha Berlino positivo al tampone: Piatek e compagni in isolamento

L’emergenza Coronavirus coinvolge ancora la Bundesliga.

Nuovo caso di positività nel massimo campionato tedesco e, più in particolare, nell’Hertha Berlino: attuale club dell’ex Milan e Genoa, Krzysztof Piątek. Secondo il quotidiano “Bild” si tratterebbe del difensore classe ’97, Maximilian Mittelstadt, che sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19. A confermarlo è stato lo stesso club che, come da prassi, dovrà osservare un periodo di isolamento della durata di 14 giorni.

“Il giocatore ha lamentato dei sintomi, ha fatto il test ed è risultato positivo. Ora bisognerà vedere se ci saranno altri casi”, sono state le parole del medico del club.