Champions League, Atalanta-Villareal: le formazioni ufficiali del match

Sesta ed ultima giornata dei gironi di Champions League, al Gewiss Stadium in campo Atalanta e Villareal. Gasperini sfida Emery, le formazioni ufficiali del match in programma alle 21

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida il Villareal nell'ultima giornata dei gironi di Champions League. Gli orobici hanno necessità di vincere per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, tre punti che permetterebbero alla compagine nerazzurra di scavalcare in classifica proprio gli spagnoli. Attualmente la squadra di Emery si trova al secondo posto del gruppo F a sette punti, davanti all'Atalanta appaiata a sei.