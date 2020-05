Bundesliga, oggi Colonia-Mainz e Union Berlino-Bayern Monaco: ecco dove vedere la 26ª giornata

Cinque sostituzioni e niente abbracci dopo i gol, queste alcune delle misure di sicurezza per la ripartenza della Bundesliga.

Il primo segnale di normalità del calcio europeo lo dà il campionato tedesco, che nella giornata di ieri è ripartito con il derby della Ruhr, in diretta insieme ad altri 6 match sui canali SkySport. I nuovi protocolli impongono ai giocatori di evitare festeggiamenti di gruppo, strette di mano e produzione di saliva (sputi in campo), tutto ciò per evitare una disastrosa ricaduta nell’emergenza Coronavirus dovuta alla ripresa del campionato. Se tali norme non dovessero essere rispettate in toto, in Germania si procederà con una sospensione definitiva dei campionati, facendo prevalere il merito sportivo per promozioni, retrocessioni e coppe europee.

È ripartito col botto il Borussia Dortmund che ha strapazzato con un netto 4-0 lo Schalke 04 al termine di una gara incandescente. Frenata del Lipsia, fermato in casa dal Friburgo e sorpassato in serata dal Gladbach (1-3 a Francoforte). Colpo del Wolfsburg sul campo dell’Augsburg e dell’Hertha che ha vinto per 3-0 in casa dell’Hoffenheim. Solo uno 0-0, invece, tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

Oggi si prosegue conaltre due sfide: Colonia-Mainz alle ore 15.30 e Union Berlino-Bayern Monaco alle 18.00. Il monday-night delle 20:30, invece, vedrà un classico del campionato tedesco, Werder Brema-Bayer Leverkusen, match fondamentale per i padroni di casa che si trovano ancora molto lontani dalla zona salvezza e che con una sconfitta potrebbero compromettere subito la loro permanenza nella massima serie.

Di seguito, il programma completo.

· Colonia-Mainz, domenica 17 maggio, ore 15.30 (Sky Sport Uno)

· Union Berlino-Bayern Monaco, domenica 17 maggio, ore 18.00 (Sky Sport Uno)

· Werder Brema-Bayer Leverkusen, lunedì 18 maggio, ore 20.30 (Sky Sport Uno)