Borussia Dortmund, Zorc e Favre: “I calciatori potranno decidere se giocare o meno. Cinque cambi? Ottima idea”

La Bundesliga è pronta a ripartire nel weekend.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc, insieme al tecnico Lucien Favre, sono intervenuti in conferenza stampa in vista della ripresa della massima serie tedesca, in programma da sabato 16 maggio. Di seguito le loro dichiarazioni:

ZORC – “I giocatori sono contenti, non appena è stata comunicata la data per ricominciare ho potuto notare la gioia in ogni calciatore. Abbiamo discusso anche di questo nei vari incontri con la squadra. Se un giocatore avrà delle preoccupazioni, lasceremo a lui decidere se vuole giocare. Tifosi? Tutti dovranno guardare la partita a casa, sarà una condizione fondamentale per il riavvio”.

FAVRE – “Ci siamo allenati bene in queste settimane. Ora siamo in albergo, tutti fanno il loro lavoro molto bene. Non abbiamo problemi. È molto bello avere a disposizione uno psicologo nella nostra squadra, perché è una situazione molto speciale per tutti. Cinque cambi? E’ un’ottima idea e credo sarà necessario”.

Borussia Dortmund, Kehl: “Staremo in hotel per 7 giorni, nessun contatto col mondo esterno”