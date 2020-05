Borussia Dortmund, Favre: “Contro il Wolfsburg vinto meritatamente. Stadio vuoto? È un vantaggio”

Lucien Favre si gode il momento del suo Borussia Dortmund.

Il tecnico dei gialloneri nella serata di martedì si giocherà il titolo nello sfida contro il Bayern Monaco, in caso di vittoria infatti si ritroverebbe a -1 dalla vetta occupata al momento proprio dai bavaresi. Nel pomeriggio odierno il Dortmund ha superato per 2-0 in trasferta il Wolfsburg grazie alle reti siglate tra il primo e il secondo tempo dai suoi laterali ossia Hakimi e Guerreiro. Le dichiarazioni del tecnico del Borussia rilasciate al termine del match della “Volkswagen Arena” ai microfoni di Kicker.de.

“Abbiamo vinto meritatamente e dimostrato sin dall’inizio che volevamo vincere. Abbiamo gestito molto bene il primo tempo. Assenza di pubblico? Va bene così, i giocatori mi sentono meglio”.