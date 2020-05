Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Favre: “Sarà una partita speciale. Tutto sulle condizioni di Witsel e Hummels”

Il Borussia Dortmund si prepara all’importante sfida contro il Bayern Monaco.

Lucien Favre, tecnico dei nerogialli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i bavaresi primi in classifica: “È sempre speciale giocare contro il Bayern. Rispetto all’andata stiamo giocando con una formazione diversa che si adatta meglio alla nostre qualità. Gli acquisti di Haaland e Emre Can a gennaio sono stati davvero importanti, hanno aumentato notevolmente la qualità della nostra rosa“.

Chiosa finale sulle condizioni di Witsel e Hummels: “Axel Ieri è tornato ad allenarsi con la squadra, potrebbe rientrare fra i convocati per la sfida. Sicuramente il suo rientro è una notizia positiva, sia per noi che per il giocatore. Mats? Sta bene, vedremo domani ma al 99% sarà della partita“.

