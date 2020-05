Bayern Monaco, Kimmich: “Da giovane ho cercato di copiare Schweinsteiger, ammiro la sua mentalità”

Joshua Kimmich.

Il terzino o centrocampista del Bayern Monaco, intervenuto ai microfoni ufficiali del club bavarese, si è espresso in merito a Bastian Schweinsteiger, ex bandiera dei bavaresi, suo idolo calcistico: “Quando ero più giovane, ho cercato di copiare quello che Schweinsteiger stava facendo. Lui ha sempre guidato i suoi compagni nella squadra. Ha portato la sua mentalità al gruppo. Questo è stato particolarmente evidente nella finale di Coppa del Mondo con la Germania. Penso che la mentalità di un giocatore dovrebbe essere visibile sempre sul campo. Penso che la squadra sia importante per me. Devo vedere il campo e guardare cosa succedere. Il mio obiettivo è aiutare i compagni”.

