Argentina, mondo del calcio sotto shock: suicida l’attaccante Santiago Garcia

Argentina sotto shock.

Dramma nel mondo del calcio dopo l’improvvisa scomparsa del bomber uruguaiano, Santiago Garcia: tra le fila del Godoy Cruz, club della prima divisione argentina, fino al 2016. Secondo le prime notizie diffuse da ‘Clarin’, l’attaccante, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Mendoza dalla polizia: allertata dalla famiglia che non riusciva da tre giorni a mettersi in contatto con lui. Garcia, che soffriva di depressione, si sarebbe suicidato questa mattina sparandosi un colpo di pistola in testa. L’arma sarebbe stata rinvenuta dalle forza dell’ordine proprio accanto al corpo senza vita del giocatore.