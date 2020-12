Argentina, calcio ancora in lutto: è morto Alejandro Sabella

Calcio argentino ancora il lutto.

Triste notizie dall’Argentina: si è spento a 66 anni Alejandro Sabella, storico ct dell’Albiceleste dal 2011 al 2014 che condusse la Selecciòn fino alla finale dei Mondiali 2014, persa 1-0 con la Germania.

Dopo avere accusato un malore nei giorni scorsi, l’ex tecnico, era stato ricoverato in ospedale dove è rimasto fino alla sua morte. Per evitare di aggravare ulteriormente la sua situazione, in virtù del forte legame che intercorreva tra Sabella e Maradona, l’ex centrocampista non era stato inizialmente informato della scomparsa del numero 10: scomparso lo scorso 25 novembre. Alejandro Sabella, che nel 2009 vinse la Coppa Libertadores con l’Estudiantes, si è spento nelle scorse ore per problemi cardiaci che già in passato lo avevano più volte costretto al ricovero.